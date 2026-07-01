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Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Спортинг Кристал
УТ де Кахамарка - Спортинг Кристал: онлайн-трансляция 26 сентября 2026
УТ де Кахамарка
26.09.2026, суббота, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
- : -
Не начался
Спортинг Кристал
Матч
Личные встречи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Хероес де Сан-Рамон
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Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
18.07.2026
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УТ де Кахамарка
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3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
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Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 6 тур
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2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Кубок Либертадорес, 5 тур
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3 : 2
21.05.2026
Спортинг Кристал
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15.05.2026
Спортинг Кристал
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