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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Форест Грин
Брентфорд - Форест Грин: обзор матча 24 августа 2021
Брентфорд
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Форест Грин
60'
Й. Висса
75'
Б. Мбемо
86'
М. Форсс
8'
J. Aitchison
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Форест Грин
ГОЛ! 3:1!
М. Форсс
86'
80'
Красная карточка
Э. Адамс
79'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
O. Edwards
ГОЛ! 2:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
Д. Томпсон
75'
74'
Замена
T. Allen
️️️️
N. Cadden
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Х. Дервисоглу
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
С. Годдос
60'
59'
Замена
К. Уилсон
️️️️
J. Young
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Бидструп
46'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Расмуссен
46'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Серенсен
45'
+6
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Aitchison
Пас отдал
R. Hendry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Форест Грин
3
Dominic Bernard
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Брентфорд
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Брайан Мбемо
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Форест Грин
15
Jack Evans
ЦЗ
1
Luke McGee
ЦФ
12
Кейн Уилсон
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Фернандес
22
Серенсен
2
Пайннок
2
Томпсон
2
Расмуссен
27
Янельт
2
Бидструп
9
Висса
7
Годдос
88
Форсс
28
Дервисоглу
1-3-5
3
19
24
5
11
32
6
15
27
22
Серенсен
20
Айер
20
Айер
22
Серенсен
28
Дервисоглу
19
Мбемо
19
Мбемо
28
Дервисоглу
2
Бидструп
16
Ониика
16
Ониика
2
Бидструп
2
Расмуссен
7
Каньос
7
Каньос
2
Расмуссен
20
12
Уилсон
12
Уилсон
20
27
9
Мэтт
9
Мэтт
27
19
24
24
19
Остались в запасе
Брентфорд
Форест Грин
1
Патрик Гуннарссон
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
15
Jack Evans
ЦЗ
1
Luke McGee
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
Остались в запасе
15
Jack Evans
ЦЗ
1
Luke McGee
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Брентфорд - Форест Грин
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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