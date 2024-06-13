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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Бразилия
США - Бразилия: обзор матча 13 июня 2024
США
13.06.2024, четверг, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Бразилия
26'
К. Пулишич
17'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Бразилия
Замена
Ш. Мур
️️️️
Д. Скалли
85'
83'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Родриго
Замена
Т. Адамс
️️️️
Ю. Муса
76'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
75'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Д. Рейна
65'
65'
Замена
Савиньо
️️️️
Рафинья
65'
Замена
Эндрик
️️️️
Б. Гимарайнс
65'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Пакета
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Р. Пепи
64'
46'
Замена
Д. Луис
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Рафинья
14'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Венделл
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
18
Жоао Гомес
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
14
Тимоти Тильман
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Хаджи Райт
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Бразилия
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Савиньо
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
21
Эванилсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Тернер
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
19
Скалли
8
МакКенни
10
Муса
7
Рейна
10
Пулишич
9
Пепи
21
Веа
4-2-3-1
1
Алиссон
13
Данило
4
Маркиньос
15
Бералдо
6
Венделл
8
Гимарайнс
18
Гомес
10
Родриго
20
Пакета
7
Винисиус
10
Рафинья
19
Скалли
18
Мур
18
Мур
19
Скалли
10
Муса
4
Адамс
4
Адамс
10
Муса
7
Рейна
15
Кардозо
15
Кардозо
7
Рейна
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
9
Пепи
20
Балогун
20
Балогун
9
Пепи
18
Гомес
18
Луис
18
Луис
18
Гомес
20
Пакета
5
Перейра
5
Перейра
20
Пакета
10
Родриго
22
Мартинелли
22
Мартинелли
10
Родриго
10
Рафинья
20
Савиньо
20
Савиньо
10
Рафинья
8
Гимарайнс
9
Эндрик
9
Эндрик
8
Гимарайнс
Остались в запасе
США
Бразилия
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Тимоти Тильман
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
19
Хаджи Райт
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Тимоти Тильман
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча США - Бразилия
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
6
5
Количество передач
184
300
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
1
4
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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