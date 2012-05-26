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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Дания
Бразилия - Дания: обзор матча 26 мая 2012
Бразилия
26.05.2012, суббота, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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