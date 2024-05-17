Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Лукеньо - Брагантино
Спортиво Лукеньо - Брагантино: обзор матча 17 мая 2024
Спортиво Лукеньо
17.05.2024, пятница, 03:00
Копа Судамерикана, группа H, 5 тур
2 : 3
Завершен
Брагантино
15'
Хелиньо
74'
Линкольн
80'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортиво Лукеньо - Брагантино
Желтая карточка
R. D. Rios
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Сантос
80'
ГОЛ! 0:3!
Хелиньо
Пас отдал
T.
Замена
N. Mana
️️️️
D. Alegre
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Линкольн
74'
Замена
T.
️️️️
М. Фернандес
69'
Замена
I. Laquintana
️️️️
Н. Мендес
Желтая карточка
F. Benitez
51'
50'
Желтая карточка
Линкольн
45'
Замена
Л. Кунья
️️️️
Ж. Капишаба
44'
Замена
Линкольн
️️️️
Густавиньо
44'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Рамирес
19'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
15'
ГОЛ! 0:1!
Хелиньо
Пас отдал
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спортиво Лукеньо - Брагантино
2
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
17
5
Офсайды
1
1
Количество передач
244
395
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 0
10.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Рубио Нью
0 : 5
06.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Новости команд
Все
Спортиво Лукеньо
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+