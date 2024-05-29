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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Кокимбо Унидо - Брагантино
Кокимбо Унидо - Брагантино: обзор матча 29 мая 2024
Кокимбо Унидо
29.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
41'
A. Chávez
90+8'
Хелиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кокимбо Унидо - Брагантино
Желтая карточка
E. Hernandez
90'
+10
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хелиньо
84'
Желтая карточка
Хелиньо
Замена
N. Johansen
️️️️
A. Chávez
78'
Замена
L. Cabral
️️️️
J. Henríquez
77'
Замена
A. Camargo
️️️️
S. Galani
69'
67'
Замена
Хелиньо
️️️️
Ж. Силва
Замена
B. Chandia
️️️️
A. Azócar
67'
Замена
C. Barrera
️️️️
Ф. Салинас
67'
Желтая карточка
J. Cornejo
65'
Желтая карточка
S. Galani
61'
46'
Замена
Рамирес
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Л. Кунья
️️️️
Гилерме
ГОЛ! 1:0!
A. Chávez
Пас отдал
A. Azócar
41'
39'
Желтая карточка
Т. Борбас
39'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
28'
Желтая карточка
Э. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
33
Dylan Escobar
ЦЗ
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
17
Франсиско Салинас
ЦЗ
5
Dylan Glaby
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
18
Andrés Chávez
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
17
Cristopher Barrera
ЦП
25
Axel Cortés
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
9
Nicolas Johansen
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
4-2-3
13
33
17
Салинас
5
4
16
20
7
11
18
4-1-2-2-1
1
Клейтон
45
Мендес
31
Гилерме
3
Сантос
36
Кандидо
25
Силва
30
Эвангелиста
35
Фернандес
28
Витиньо
30
Москера
18
Борбас
17
Салинас
17
17
17
Салинас
7
8
8
7
20
10
10
20
11
30
30
11
18
9
9
18
31
Гилерме
3
Кунья
3
Кунья
31
Гилерме
35
Фернандес
7
Рамирес
7
Рамирес
35
Фернандес
28
Витиньо
18
Линкольн
18
Линкольн
28
Витиньо
25
Силва
11
Хелиньо
11
Хелиньо
25
Силва
Остались в запасе
Кокимбо Унидо
Брагантино
1
Miguel Pinto
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
25
Axel Cortés
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
30
Лукао
ВР
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
25
Axel Cortés
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
Главный тренер
Фернандо Диас
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Кокимбо Унидо - Брагантино
3
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
13
Офсайды
5
1
Количество передач
251
424
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
- : -
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
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