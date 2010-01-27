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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кольмар - Булонь
Кольмар - Булонь: обзор матча 27 января 2010
Кольмар
27.01.2010, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кольмар - Булонь
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кольмар
Франция. Кубок, 1/16 финала
Кольмар
1 : 2
27.01.2010
Булонь
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кольмар
0 : 0
23.01.2010
Лилль
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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2016.08.25 08:56
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2016.05.01 20:30
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