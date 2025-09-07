Введите ваш ник на сайте
Бостон Ривер - Ривер Плейт: онлайн-трансляция 07 сентября 2025

Бостон Ривер
07.09.2025, воскресенье, 02:30
Уругвай. Примера, 6 тур
- : -
Не начался
Ривер Плейт
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Бостон Ривер - Ривер Плейт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Бостон Ривер
Ривер Плейт
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
24 августа 2015, 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
21 августа 2015, 13:21
Уругвай. Примера
Последние матчи
Бостон Ривер
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
0 : 2
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
12.08.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
09.08.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 0
03.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
09.08.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 0
03.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 7 тур
Бостон Ривер
1 : 2
29.06.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 6 тур
Бостон Ривер
2 : 1
24.06.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
0 : 2
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
12.08.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 1 тур
Ривер Плейт
0 : 0
02.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро Ларго
2 : 2
01.07.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 6 тур
Ривер Плейт
2 : 1
22.06.2025
Ливерпуль
