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Расписание матчей
Германия. Кубок
Обернеуланд - Боруссия М
Обернеуланд - Боруссия М: обзор матча 12 сентября 2020
Обернеуланд
12.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Обернеуланд - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Обернеуланд
Германия. Кубок, 1/32 финала
Обернеуланд
1 : 9
12.08.2023
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/32 финала
Обернеуланд
0 : 8
12.09.2020
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/32 финала
Обернеуланд
1 : 6
11.08.2019
Дармштадт
Германия. Кубок, 1 раунд
Обернеуланд
0 : 3
18.08.2012
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Обернеуланд
0 : 7
24.09.2008
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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