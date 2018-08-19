Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хастедт - Боруссия М
Хастедт - Боруссия М: обзор матча 19 августа 2018
Хастедт
19.08.2018, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 11
Завершен
Боруссия М
2'
Т. Азар (П)
8'
А. Плеа
15'
Раффаэл
30'
Раффаэл
42'
Т. Азар
50'
А. Плеа
56'
Й. Хофманн
66'
Раффаэл
79'
А. Плеа
84'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хастедт - Боруссия М
84'
ГОЛ! 0:10!
Т. Азар
79'
ГОЛ! 0:9!
А. Плеа
66'
ГОЛ! 0:8!
Раффаэл
56'
ГОЛ! 0:7!
Й. Хофманн
50'
ГОЛ! 0:6!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Янчке
42'
ГОЛ! 0:5!
Т. Азар
30'
ГОЛ! 0:4!
Раффаэл
Пас отдал
О. Вендт
15'
ГОЛ! 0:3!
Раффаэл
Пас отдал
Й. Хофманн
8'
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Азар
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хастедт - Боруссия М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хастедт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хастедт
1 : 11
19.08.2018
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Хастедт
Боруссия М
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+