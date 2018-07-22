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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ливерпуль - Боруссия Д
Ливерпуль - Боруссия Д: обзор матча 22 июля 2018
Ливерпуль
22.07.2018, воскресенье, 23:00
Международный кубок чемпионов
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Боруссия Д
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Ливерпуль
- : -
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Ливерпуль
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25.10.2026
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Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
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Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
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Боруссия Д
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04.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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