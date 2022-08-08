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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Козенца
Болонья - Козенца: обзор матча 08 августа 2022
Болонья
08.08.2022, понедельник, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Козенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Болонья - Козенца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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Болонья
Козенца
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
09:23
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2021.08.14 00:27
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