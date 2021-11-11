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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Болгария
Украина - Болгария: обзор матча 11 ноября 2021
Украина
11.11.2021, четверг, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Болгария
80'
Т. Степаненко
35'
Р. Кирилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Болгария
ГОЛ! 1:1!
Т. Степаненко
80'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Малиновский
78'
69'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Б. Цонев
69'
Замена
Д. Янков
️️️️
К. Десподов
Замена
В. Коваленко
️️️️
Э. Соболь
67'
61'
Замена
И. Чочев
️️️️
Р. Цонев
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Зубков
61'
Замена
Д. Ризнык
️️️️
Г. Бущан
46'
46'
Замена
С. Вуцов
️️️️
Н. Михайлов
46'
Замена
Г. Минчев
️️️️
А. Илиев
Замена
Т. Степаненко
️️️️
С. Сидорчук
46'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кирилов
25'
Желтая карточка
И. Турицов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
0
Радослав Цонев
ЦЗ
7
Борислав Цонев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
7
Георгий Костадинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
21
S. Ivanov
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бущан
22
Матвиенко
4
Кривцов
2
Соболь
17
Зинченко
18
Тымчик
5
Сидорчук
7
Ярмоленко
8
Малиновский
20
Зубков
11
Довбик
4-3-1-1
13
Михайлов
5
Димитров
21
Велкоски
0
Цонев
3
Христов
7
Цонев
8
Неделев
9
Илиев
11
Десподов
10
Кирилов
1
Бущан
23
Ризнык
23
Ризнык
1
Бущан
5
Сидорчук
6
Степаненко
6
Степаненко
5
Сидорчук
8
Малиновский
19
Гармаш
19
Гармаш
8
Малиновский
2
Соболь
9
Коваленко
9
Коваленко
2
Соболь
20
Зубков
15
Цыганков
15
Цыганков
20
Зубков
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
13
Михайлов
21
Вуцов
21
Вуцов
13
Михайлов
7
Цонев
7
Костадинов
7
Костадинов
7
Цонев
0
Цонев
18
Чочев
18
Чочев
0
Цонев
11
Десподов
7
Янков
7
Янков
11
Десподов
9
Илиев
10
Минчев
10
Минчев
9
Илиев
Остались в запасе
Украина
Болгария
12
Андрей Пятов
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
21
Момчил Цветанов
ЛВ
21
S. Ivanov
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
21
Момчил Цветанов
ЛВ
21
S. Ivanov
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Украина - Болгария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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