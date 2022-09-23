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Лига наций
Болгария - Гибралтар
Болгария - Гибралтар: обзор матча 23 сентября 2022
Болгария
23.09.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа C4, 5 тур
5 : 1
Завершен
Гибралтар
23'
В. Антов
36'
К. Десподов
52'
Р. Кирилов
55'
И. Стефанов
81'
М. Петков
26'
Р. Чиполина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Гибралтар
Замена
М. Минчев
️️️️
Р. Кирилов
83'
ГОЛ! 5:1!
М. Петков
Пас отдал
Р. Кирилов
81'
Замена
Я. Карабелев
️️️️
И. Груев
71'
63'
Замена
Р. Стач
️️️️
Л. Кашаро
63'
Замена
И. Джолли
️️️️
Л. Эннсли
Замена
Г. Русев
️️️️
К. Десподов
60'
ГОЛ! 4:1!
И. Стефанов
55'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кирилов
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Десподов
Пас отдал
И. Стефанов
36'
26'
ГОЛ! 1:1!
Р. Чиполина
ГОЛ! 1:0!
В. Антов
Пас отдал
Ф. Крастев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Илиян Стефанов
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
16
Марин Петков
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
11
Янис Карабелев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
11
Георгий Русев
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Наумов
14
Недялков
15
Христов
6
Антов
19
Турицов
4
Груев
14
Крастев
22
Стефанов
11
Десподов
10
Кирилов
16
Петков
3-2-4-1
23
Коулинг
17
Оливейро
6
Лопеш
6
Чиполина
2
Вайзмэн
20
Бритто
12
Эннсли
10
Уолкер
8
Ронан
22
Торилья
7
Кашаро
4
Груев
11
Карабелев
11
Карабелев
4
Груев
10
Кирилов
17
Минчев
17
Минчев
10
Кирилов
11
Десподов
11
Русев
11
Русев
11
Десподов
12
Эннсли
2
Джолли
2
Джолли
12
Эннсли
7
Кашаро
9
Стач
9
Стач
7
Кашаро
Остались в запасе
Болгария
Гибралтар
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Ясен Петров
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Болгария - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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