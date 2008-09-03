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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бенидорм - Лемона
Бенидорм - Лемона: обзор матча 03 сентября 2008
Бенидорм
03.09.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
4 : 2
Завершен
Лемона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенидорм - Лемона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенидорм
Испания. Кубок, 2 раунд
Бенидорм
4 : 2
03.09.2008
Лемона
Лемона
Испания. Кубок, 1 раунд
Лемона
2 : 2
26.08.2009
Леонеса
Испания. Кубок, 2 раунд
Бенидорм
4 : 2
03.09.2008
Лемона
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