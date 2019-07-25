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Товарищеские матчи. Клубы
Фиорентина - Бенфика
Фиорентина - Бенфика: обзор матча 25 июля 2019
Фиорентина
25.07.2019, четверг, 03:00
Международный кубок чемпионов
1 : 2
Завершен
Бенфика
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Статистика матча Фиорентина - Бенфика
2
3
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0
0
Желтые карточки
2
3
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02.11.2026
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