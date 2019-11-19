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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Кипр
Бельгия - Кипр: обзор матча 19 ноября 2019
Бельгия
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 10 тур
6 : 1
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бельгия - Кипр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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