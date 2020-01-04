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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бельфор - Монсо
Бельфор - Монсо: обзор матча 04 января 2020
Бельфор
04.01.2020, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Монсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельфор - Монсо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельфор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бельфор
1 : 2
22.01.2023
Анси
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бельфор
3 : 1
08.01.2023
Олимпик СК
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бельфор
0 : 3
11.02.2020
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бельфор
0 : 0
28.01.2020
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бельфор
3 : 1
18.01.2020
Нанси
Монсо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бельфор
3 : 0
04.01.2020
Монсо
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Кубок Франции. «Ренн» разгромил «Бельфор» и стал первым полуфиналистом турнира
2020.02.12 01:00
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