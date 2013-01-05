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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бельфор - Гавр
Бельфор - Гавр: обзор матча 05 января 2013
Бельфор
05.01.2013, суббота, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельфор - Гавр
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Гавр
Информация о матче
Стадион:
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