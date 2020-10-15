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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дюрен - Бавария
Дюрен - Бавария: обзор матча 15 октября 2020
Дюрен
15.10.2020, четверг, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дюрен - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дюрен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дюрен
0 : 3
15.10.2020
Бавария
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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