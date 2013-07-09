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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Брешиа
Бавария - Брешиа: обзор матча 09 июля 2013
Бавария
09.07.2013, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Брешиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
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Брешиа
0 : 0
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Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
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Брешиа
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25.04.2025
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Информация о матче
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