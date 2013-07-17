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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Байер - Удинезе
Байер - Удинезе: обзор матча 17 июля 2013
Байер
17.07.2013, среда, 22:15
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Байер - Удинезе
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0
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0
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Байер
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- : -
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2 : 4
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5 : 2
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Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
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Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
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Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
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06.11.2026
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Удинезе
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0 : 0
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