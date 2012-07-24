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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гамбург - Барселона
Гамбург - Барселона: обзор матча 24 июля 2012
Гамбург
24.07.2012, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
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- : -
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25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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4 : 2
20.10.2026
Барселона
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