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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Греция
Австрия - Греция: обзор матча 07 октября 2020
Австрия
07.10.2020, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Греция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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