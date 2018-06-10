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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Бразилия
Австрия - Бразилия: обзор матча 10 июня 2018
Австрия
10.06.2018, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Бразилия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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