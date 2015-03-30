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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Австралия
Северная Македония - Австралия: обзор матча 30 марта 2015
Северная Македония
30.03.2015, понедельник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Македония - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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