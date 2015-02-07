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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Атлетико Паранаэнсе
Локомотив - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 07 февраля 2015
Локомотив
07.02.2015, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Атлетико Паранаэнсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
13.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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Вчера, 18:32
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Реакция Смертина на нового тренера «Локомотива»
Вчера, 18:25
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