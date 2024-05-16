Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе - Данубио
Атлетико Паранаэнсе - Данубио: обзор матча 16 мая 2024
Атлетико Паранаэнсе
16.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Данубио
29'
I. Pintos
42'
S. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Данубио
85'
Замена
G. Bueno
️️️️
I. Pintos
80'
Замена
L. Sosa
️️️️
M. Peralta
Желтая карточка
А. Каноббио
78'
Желтая карточка
Л. Эскивель
77'
71'
Замена
F. Silvestre
️️️️
G. Leyes
71'
Замена
K. Lewis
️️️️
C. Tizon
67'
Желтая карточка
C. Tizon
59'
Желтая карточка
М. Гойкоэчеа
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Т. Куэльо
58'
Замена
Кристиан
️️️️
M. Gamarra
58'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Б. Запелли
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
S. Fernández
Пас отдал
S. Etchebarne
Желтая карточка
Г. Мастриани
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
I. Pintos
Пас отдал
E. Ancheta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
10
Бруно Запелли
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
14
Эрик
ЦП
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
(К)
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
30
Sebastián Fernández
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Кристиан
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Данубио
12
Jose Rio
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
22
Axel Montana
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
3-3-1-2
24
Бенто
27
Роша
15
37
Эскивель
10
Запелли
5
Фернандиньо
14
Эрик
28
Куэльо
39
Мастриани
92
Пабло
3-4-2
1
Гойкоэчеа
21
13
16
19
10
80
7
33
30
15
18
Кристиан
18
Кристиан
15
10
Запелли
17
Каноббио
17
Каноббио
10
Запелли
28
Куэльо
20
Оливейра
20
Оливейра
28
Куэльо
80
34
34
80
7
11
11
7
10
6
6
10
33
17
17
33
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Данубио
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
12
Jose Rio
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
22
Axel Montana
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
22
Axel Montana
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Данубио
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
634
188
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
54
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Ortega, Colombia
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Данубио
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+