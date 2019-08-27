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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Крю Александра - Астон Вилла
Крю Александра - Астон Вилла: обзор матча 27 августа 2019
Крю Александра
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 6
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крю Александра - Астон Вилла
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0
0
Желтые карточки
0
0
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