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Расписание матчей
Ашхабад - Партизан Минск
Ашхабад - Партизан Минск: обзор матча 18 января 2009
Ашхабад
18.01.2009, воскресенье, 17:00
Кубок Содружества, группа B, 2 тур
0 : 4
Завершен
Партизан Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ашхабад - Партизан Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ашхабад
Кубок Содружества, 3 тур
Экранас
3 : 1
20.01.2009
Ашхабад
Кубок Содружества, 2 тур
Ашхабад
0 : 4
18.01.2009
Партизан Минск
Кубок Содружества, 1 тур
Ашхабад
0 : 0
17.01.2009
Россия (мол)
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
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Стадион:
Манеж "Динамо"
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