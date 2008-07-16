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Расписание матчей
Украина. Кубок
Арсенал - Шахтер Св
Арсенал - Шахтер Св: обзор матча 16 июля 2008
Арсенал
16.07.2008, среда, 00:00
Кубок Украины
3 : 1
Завершен
Шахтер Св
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Шахтер Св
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Первая лига, 34 тур
Николаев
8 : 0
07.06.2013
Арсенал
Украина. Первая лига, 33 тур
Арсенал
0 : 3
01.06.2013
Гелиос
Украина. Первая лига, 32 тур
Арсенал
1 : 5
26.05.2013
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 29 тур
Звезда К
6 : 2
07.05.2013
Арсенал
Украина. Первая лига, 27 тур
Полтава (2007)
0 : 0
27.04.2013
Арсенал
Шахтер Св
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер Св
0 : 4
30.10.2013
Динамо К
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер Св
0 : 2
31.10.2012
Волынь
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Шахтер Св
0 : 2
21.09.2011
Шахтер
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
1 : 0
22.09.2010
Шахтер Св
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
Шахтер Св
1 : 3
15.08.2009
Мариуполь
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