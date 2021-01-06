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Расписание матчей
Испания. Кубок
Аро Депортиво - Райо Вальекано
Аро Депортиво - Райо Вальекано: обзор матча 06 января 2021
Аро Депортиво
06.01.2021, среда, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аро Депортиво - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аро Депортиво
Испания. Кубок, 1/32 финала
Аро Депортиво
1 : 3
06.01.2021
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аро Депортиво
2 : 1
23.12.2020
Линенсе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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