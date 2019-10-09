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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Аргентина
Германия - Аргентина: обзор матча 09 октября 2019
Германия
09.10.2019, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Аргентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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