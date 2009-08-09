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Расписание матчей
Италия. Кубок
Реджо-ди-Калабрия - Ареццо
Реджо-ди-Калабрия - Ареццо: обзор матча 09 августа 2009
Реджо-ди-Калабрия
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Ареццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Ареццо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Ареццо
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
- : -
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
1 : 0
07.11.2026
Ареццо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
2 : 1
28.10.2026
Ареццо
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Оресте Гранилло
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Ареццо
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
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«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
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