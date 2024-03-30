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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Анжер
Конкарно - Анжер: обзор матча 30 марта 2024
Конкарно
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
2 : 4
Завершен
Анжер
9'
Б. Муазан
41'
C. Rodrigues
50'
Л. Диони
59'
Ф. Эль-Мелали
78'
Э. Леполь
90'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Анжер
90'
ГОЛ! 2:4!
Л. Диони
Пас отдал
Я. Белхдим
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
C. Rodrigues
89'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
I. Paro
89'
Замена
T. Lebeau
️️️️
M. Etuin
81'
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
79'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Б. Муазан
79'
78'
ГОЛ! 2:3!
Э. Леполь
Пас отдал
Д. Калумба
76'
Замена
Д. Калумба
️️️️
Ф. Эль-Мелали
76'
Замена
Я. Белхдим
️️️️
З. Халед
59'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Э. Леполь
50'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диони
Пас отдал
Ф. Эль-Мелали
Желтая карточка
A. Georgen
47'
46'
Замена
Ф. Анен
️️️️
С. Хунтонджи
46'
Замена
Э. Леполь
️️️️
П. Капелле
45'
+2
Желтая карточка
Л. Рао-Лисоа
ГОЛ! 2:0!
C. Rodrigues
41'
41'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
ГОЛ! 1:0!
Б. Муазан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-3-1-3
28
3
2
4
26
17
9
10
Муазан
45
7
Диавара
30
4-1-2-1-2
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
21
Лефор
22
Халед
8
Ферхат
15
Капелле
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
28
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
28
17
4
4
17
45
7
7
45
9
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
9
10
Муазан
14
Ба
14
Ба
10
Муазан
22
Хунтонджи
29
Анен
29
Анен
22
Хунтонджи
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
22
Халед
14
Белхдим
14
Белхдим
22
Халед
28
Эль-Мелали
30
Калумба
30
Калумба
28
Эль-Мелали
15
Капелле
22
Леполь
22
Леполь
15
Капелле
Остались в запасе
Конкарно
Анжер
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
16
Мельвен Зинга
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Конкарно - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
441
508
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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