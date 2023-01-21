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Франция. Кубок
Страсбург Кенигсхоффен - Анжер
Страсбург Кенигсхоффен - Анжер: обзор матча 21 января 2023
Страсбург Кенигсхоффен
21.01.2023, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Анжер
16'
М. Блажич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Страсбург Кенигсхоффен - Анжер
Замена
P. Fossi
️️️️
S. Haddaoui
86'
Замена
A. Boujafaar
️️️️
F. Isufi
83'
82'
Желтая карточка
А. Салама
75'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Тиуб
75'
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Менди
73'
Желтая карточка
Б. Менди
70'
Замена
Я. Валери
️️️️
Л. Рао-Лисоа
Замена
H. Kekambus
️️️️
T. Schall
65'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Блажич
Пас отдал
Х. Абделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбург Кенигсхоффен
1
Corentin Schmittheissler
ВР
2
Kevin Moussa Traore
ЦЗ
4
Ivan Herceg
ЦЗ
4
Alexis Mouakit
ЦЗ
3
Sanogo Touré
ЦЗ
7
Bridges Ngobouma
ЦЗ
8
Soufiane Haddaoui
ЦП
6
Fitim Isufi
ЦП
8
Mohamed Cherief
ЦП
11
Wacim Tine
ЦП
9
Thomas Schall
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Страсбург Кенигсхоффен
16
Emmanuel Asan
ВР
17
Corentin Robin
ЦЗ
19
Samuel Dottor
ЦП
18
Zouitina Zouitina
ЦП
15
Adem Boujafaar
ЦП
13
Paulin Fossi
ЦП
12
Herman Kekambus
ЦП
20
Pierre Alliel
ЦФ
11
Habib Ibrahim Sidow
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-4-1
1
4
3
7
4
2
8
8
11
6
9
4-1-1-3-1
13
Бернардони
27
Рао-Лисоа
4
Камара
16
Блажич
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
19
Сима
8
Абделли
9
Тиуб
19
Салама
6
15
15
6
8
13
13
8
9
12
12
9
27
Рао-Лисоа
7
Валери
7
Валери
27
Рао-Лисоа
3
Менди
8
Таиби
8
Таиби
3
Менди
9
Тиуб
23
Эну
23
Эну
9
Тиуб
Остались в запасе
Страсбург Кенигсхоффен
Анжер
16
Emmanuel Asan
ВР
17
Corentin Robin
ЦЗ
19
Samuel Dottor
ЦП
18
Zouitina Zouitina
ЦП
20
Pierre Alliel
ЦФ
11
Habib Ibrahim Sidow
ЦФ
25
Тео Борне
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Emmanuel Asan
ВР
17
Corentin Robin
ЦЗ
19
Samuel Dottor
ЦП
18
Zouitina Zouitina
ЦП
20
Pierre Alliel
ЦФ
11
Habib Ibrahim Sidow
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Страсбург Кенигсхоффен - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Страсбург Кенигсхоффен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Страсбург Кенигсхоффен
0 : 1
21.01.2023
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Страсбург Кенигсхоффен
1 : 0
07.01.2023
Клермон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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