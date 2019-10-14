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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Исландия - Андорра
Исландия - Андорра: обзор матча 14 октября 2019
Исландия
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 8 тур
2 : 0
Завершен
Андорра
38'
А. Сигурдссон
65'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Андорра
90'
+4
Желтая карточка
М. Ребес
Желтая карточка
В. Пальссон
80'
65'
Желтая карточка
И. Лима
ГОЛ! 2:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
Р. Сигурдссон
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
К. Сигторссон
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Исландия
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Андорра
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
2-5-1-2
1
Халльдорсон
3
Фьолусон
6
Сигурдссон
8
Бьярнасон
21
Сигурдссон
23
Скуласон
4
Пальссон
21
Траустасон
10
Сигурдссон
9
Сигторссон
11
Финнбогасон
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
6
Лима
15
Сан Николас
4
Ребес
18
Родригес
5
Льовера
14
Алаез
8
Виейра
3
Валес
7
Мартинес
Остались в запасе
Исландия
Андорра
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Остались в запасе
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Исландия - Андорра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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