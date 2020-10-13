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Расписание матчей
Фарерские острова - Андорра
Фарерские острова - Андорра: обзор матча 13 октября 2020
Фарерские острова
13.10.2020, вторник, 21:45
, группа D1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Андорра
19'
К. Ольсен
33'
К. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Андорра
Замена
Х. Хансен
️️️️
С. Наттестад
90'
+2
88'
Замена
В. Бернат
️️️️
М. Ребес
88'
Замена
С. Морено
️️️️
Ж. Алаез
Желтая карточка
А. Ольсен
79'
Замена
А. Ольсен
️️️️
С. Ватнхамар
72'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Й. Даниэльсен
72'
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Мартинес
71'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
Куку
62'
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Виейра
59'
Желтая карточка
Куку
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
М. Ольсен
55'
Желтая карточка
М. Ольсен
45'
+3
37'
Желтая карточка
М. Сан Николас
Пенальти не реализован!
Х. Ханссон
36'
ГОЛ! 2:0!
К. Ольсен
Пас отдал
Х. Ханссон
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Ольсен
Пас отдал
М. Ольсен
19'
Желтая карточка
Х. Ханссон
10'
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Марк Ферре
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
4-5-1
12
Гестссон
3
Давидсен
5
Наттестад
2
Даниэльсен
15
Фэре
7
Бьярталид
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Ольсен
10
Ватнхамар
11
Ольсен
4-4-2
1
Хосеп Гомес
5
Эмили Гарсия
4
Ребес
15
Сан Николас
3
Алаведра
7
Пужоль
14
Алаез
8
Виейра
17
Сервос
7
Мартинес
9
Куку
5
Наттестад
21
Хансен
21
Хансен
5
Наттестад
10
Ватнхамар
21
Ольсен
21
Ольсен
10
Ватнхамар
2
Даниэльсен
9
Соренсен
9
Соренсен
2
Даниэльсен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
10
Ольсен
4
Ребес
10
Бернат
10
Бернат
4
Ребес
7
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
7
Мартинес
8
Виейра
2
Мартинес
2
Мартинес
8
Виейра
9
Куку
18
Рубио
18
Рубио
9
Куку
14
Алаез
11
Морено
11
Морено
14
Алаез
Остались в запасе
Фарерские острова
Андорра
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
12
Икер Альварес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Марк Ферре
ЦП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Альварес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Марк Ферре
ЦП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Фарерские острова - Андорра
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Торсвеллур
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