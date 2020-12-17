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Расписание матчей
Испания. Кубок
Анайтасуна - Хетафе
Анайтасуна - Хетафе: обзор матча 17 декабря 2020
Анайтасуна
17.12.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Хетафе
73'
Э. Унал
90+2'
Анхель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анайтасуна - Хетафе
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Анхель
79'
Желтая карточка
М. Оливера
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Ф. Портильо
67'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
60'
Замена
М. Оливера
️️️️
А. Палаверса
60'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Д. Джене
60'
Замена
Анхель
️️️️
A. Diaby
46'
Замена
Э. Кабако
️️️️
D. Alba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анайтасуна
11
Ander Arabaolaza
ЦФ
9
Mikel Arzalluz
ЦФ
7
Asier Ugarte
ЦФ
6
Mikel Pastrian Soraluce
ЦФ
2
Aitor Barbarin De la Granja
ЦФ
5
Markel Eskurtza Umerez
ЦФ
4
Julen Odriozola Alberdi
ЦФ
1
Mikel Ruiz Azkue
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
David Alba
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Анайтасуна
10
Mikel Aramendi
ЦФ
16
Julen Aramendi
ЦФ
20
Lur Bereziartua Nazabal
ЦФ
18
Jon Letamendia Juaristi
ЦФ
3
Josu Zubizarreta Orue
ЦФ
13
Ander Rementeria Basurco
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
5
2
1
4
5
6
2-3-1-3
1
Янес
5
Чема
2
Джене
21
Абдулай
18
Палаверса
21
20
Портильо
17
Мата
30
Финн
28
18
Палаверса
17
Оливера
17
Оливера
18
Палаверса
2
Джене
17
Кукурелья
17
Кукурелья
2
Джене
28
23
Кабако
23
Кабако
28
21
9
Анхель
9
Анхель
21
17
Мата
20
Унал
20
Унал
17
Мата
Остались в запасе
Анайтасуна
Хетафе
10
Mikel Aramendi
ЦФ
16
Julen Aramendi
ЦФ
20
Lur Bereziartua Nazabal
ЦФ
18
Jon Letamendia Juaristi
ЦФ
3
Josu Zubizarreta Orue
ЦФ
13
Ander Rementeria Basurco
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Mikel Aramendi
ЦФ
16
Julen Aramendi
ЦФ
20
Lur Bereziartua Nazabal
ЦФ
18
Jon Letamendia Juaristi
ЦФ
3
Josu Zubizarreta Orue
ЦФ
13
Ander Rementeria Basurco
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Анайтасуна - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анайтасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Анайтасуна
1 : 2
17.12.2020
Хетафе
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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