Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано: обзор матча 31 мая 2024
Атлетико Паранаэнсе
31.05.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, группа E, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спортиво Амелиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано
90'
+3
Замена
F. Franco
️️️️
I. Valdez
82'
Замена
E. Zaracho
️️️️
A. Maiz
Желтая карточка
Мадсон
72'
Замена
Кристиан
️️️️
Б. Запелли
71'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Эрик
60'
55'
Замена
F. Vera
️️️️
A. Samudio
44'
Желтая карточка
A. Maiz
22'
Желтая карточка
A. Contrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Спортиво Амелиано
26
J. Gonzalez
ЦЗ
19
A. Paredes
ЦЗ
4
T. Gutierrez
ЦЗ
3
F. Baez
ЦЗ
24
Хуан Патиньо
ЦЗ
40
A. Contrera
(К)
ЦП
36
L. Martinez
ЦП
8
A. Maiz
ЦП
18
I. Valdez
ЦФ
28
A. Samudio
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Спортиво Амелиано
16
M. Martinich
ЦЗ
21
F. Franco
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
7
F. Vera
ЦП
3-3-2-1
24
Бенто
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
80
Сантана
10
Запелли
28
Куэльо
17
Каноббио
92
Пабло
3-2-3-2
4
3
24
Патиньо
26
19
40
36
8
28
18
10
Запелли
18
Кристиан
18
Кристиан
10
Запелли
14
Эрик
39
Мастриани
39
Мастриани
14
Эрик
18
21
21
18
28
7
7
28
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Спортиво Амелиано
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
16
M. Martinich
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
Главный тренер
Умберто Гарсия
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
16
M. Martinich
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Умберто Гарсия
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано
1
2
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
5
16
Офсайды
4
1
Количество передач
558
159
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
50
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Спортиво Амелиано
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
Парагвайский клуб запретил девушке-фотографу надевать шорты и блузки с глубоким вырезом
22 октября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+