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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эсиха - Алзира
Эсиха - Алзира: обзор матча 23 августа 2008
Эсиха
23.08.2008, суббота, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Алзира
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эсиха - Алзира
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эсиха
Испания. Кубок, 2 раунд
Эсиха
0 : 1
03.09.2008
Португалете
Испания. Кубок, 1 раунд
Линарес
1 : 2
27.08.2008
Эсиха
Испания. Кубок, 1 раунд
Эсиха
1 : 3
23.08.2008
Алзира
Алзира
Испания. Кубок, 1 раунд
Эсиха
1 : 3
23.08.2008
Алзира
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