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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Альянца - Крузейро
Альянца - Крузейро: обзор матча 08 мая 2024
Альянца
08.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Крузейро
41'
Л. Силва
49'
А. Гомес
90+3'
R. Elias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альянца - Крузейро
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
R. Elias
85'
Замена
Нерис
️️️️
З. Ивалдо
85'
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Силва
71'
Замена
R. Elias
️️️️
Р. Силва
65'
Желтая карточка
З. Ивалдо
64'
Замена
Г. Верон
️️️️
А. Гомес
55'
Желтая карточка
Вилльям
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Силва
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Альянца - Крузейро
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
17
7
Офсайды
2
1
Количество передач
342
423
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Альянца
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Альянца
1 : 2
09.11.2026
Льянерос
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
Альянца
1 : 0
26.10.2026
Интернасьонал де Богота
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Armando Maestre Pavajeau, Valledupar
Новости команд
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Альянца
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