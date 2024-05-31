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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Унион Ла Калера - Альянца
Унион Ла Калера - Альянца: обзор матча 31 мая 2024
Унион Ла Калера
31.05.2024, пятница, 03:00
Копа Судамерикана, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Альянца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Ла Калера - Альянца
Замена
M. Morales
️️️️
E. Gigliotti
74'
Замена
R. Huerta
️️️️
С. Перес
74'
Желтая карточка
B. Romo
72'
Замена
G. Hauche
️️️️
M. Muñoz
65'
Замена
D. Ulloa
️️️️
E. Matus
56'
Начало матча
Статистика матча Унион Ла Калера - Альянца
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
492
410
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 29 тур
Унион Ла Калера
- : -
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Консепсьон
1 : 1
11.10.2026
Унион Ла Калера
Альянца
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Альянца
1 : 2
09.11.2026
Льянерос
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
Альянца
1 : 0
26.10.2026
Интернасьонал де Богота
Информация о матче
Главный судья:
Cristhian Jordy Aleman Peralta, Bolivia
Стадион:
Municipal Nicolas Chahuan, La Calera
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