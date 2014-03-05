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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Мальта
Албания - Мальта: обзор матча 05 марта 2014
Албания
05.03.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Албания - Мальта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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