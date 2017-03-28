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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Босния и Герцеговина
Албания - Босния и Герцеговина: обзор матча 28 марта 2017
Албания
28.03.2017, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Албания - Босния и Герцеговина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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