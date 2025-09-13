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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Осиповичи - АБФФ U-19
Осиповичи - АБФФ U-19: обзор матча 13 сентября 2025
Осиповичи
13.09.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
АБФФ U-19
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АБФФ U-19
«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
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АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 12 тур
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2 : 1
20.06.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 11 тур
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2 : 1
13.06.2026
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0 : 5
06.06.2026
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Беларусь. Первая лига, 9 тур
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5 : 1
31.05.2026
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0 : 1
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Минск-2
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Осиповичи
2 : 1
20.06.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Волна Пинск
2 : 1
13.06.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Осиповичи
0 : 5
06.06.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Бумпром
5 : 1
31.05.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 8 тур
Осиповичи
0 : 1
22.05.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 28 тур
АБФФ U-19
2 : 0
26.11.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
АБФФ U-19
2 : 1
23.11.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
АБФФ U-19
0 : 2
06.11.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Минск-2
1 : 2
31.10.2025
АБФФ U-19
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