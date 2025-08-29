Введите ваш ник на сайте
БАТЭ-2 - АБФФ U-19: онлайн-трансляция 29 августа 2025

БАТЭ-2
29.08.2025, пятница, 17:00
Беларусь. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
АБФФ U-19
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча БАТЭ-2 - АБФФ U-19
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Беларусь. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
- : -
29.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Локомотив Г
- : -
30.08.2025
Лида
Последние матчи
Все
БАТЭ-2
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 21 тур
АБФФ U-19
3 : 4
22.08.2025
Днепр
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Осиповичи
1 : 2
17.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Бумпром
4 : 2
16.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Нива Долбизно
5 : 3
10.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
АБФФ U-19
1 : 2
09.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Осиповичи
1 : 2
17.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Нива Долбизно
5 : 3
10.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Орша
0 : 5
02.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Днепр
1 : 1
28.07.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 16 тур
БАТЭ-2
2 : 3
19.07.2025
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 21 тур
АБФФ U-19
3 : 4
22.08.2025
Днепр
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Бумпром
4 : 2
16.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 19 тур
АБФФ U-19
1 : 2
09.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Белшина
3 : 1
02.08.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Слоним-2017
1 : 3
26.07.2025
АБФФ U-19
