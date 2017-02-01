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Материалы

Марсель - Лион

31.01.2017, Вторник, 23:05 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель - Лион
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Марсель
5 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лион
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
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    Ле­ван­довс­кий 1 февраля 2017, 15:05

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