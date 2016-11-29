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Леганес - Валенсия

29.11.2016, Вторник, 22:00 мск Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Леганес - Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
6 тур
25 сентября, воскресенье 13:00 Леганес 1:2 Валенсия
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