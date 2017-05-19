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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Эльче
Хетафе - Эльче: обзор матча 19 мая 2017
Хетафе
19.05.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
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Статистика матча Хетафе - Эльче
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Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
05.11.2026
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Хетафе
3 : 1
01.11.2026
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22.10.2026
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24.10.2026
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Эльче
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Эльче
0 : 0
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